Borsa güne nasıl başladı? – 24 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.635,86 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.635,86 puandan başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) 34 kişi öldü, 4 bin 784 yaralandı.
Boykot tartışması sürerken, CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.
Emeklilere verilen 1000’er liralık fark ikramiyesi yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Ekşi Sözlük, son dönemde aldığı eleştirilere ve hakkındaki boykot çağrısına yanıt verdi.
ABD merkezli Forbes dergisi, 2025’in en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in.