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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 24 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamlamıştı.

Borsa güne 9.635,86 puandan başladı.

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