Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı – 22 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 9.378,74 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamlamıştı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 50’yi aşkın kişi tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

SPK, pazar yayınladığı açıklamasında, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar vermişti.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1’den 3:1’e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltti.

SON HABERLER

Özdağ: Toplum AKP'nin 28 Şubat'ını yaşıyor

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Şimdi toplum bir anlamda AKP’nin 28 Şubat’ını yaşıyor… Hukuki bozulma sadece muhalefeti değil, iktidar yanlılarını da rahatsız ediyor” dedi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi gözaltında

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 801 kilogram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ve kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucuya el kondu. Narkokapan-Ankara: 178 şüpheli daha tutuklandı