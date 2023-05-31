Borsa duruldu: 39 hissede düşüş var

Seçim sonrası haftanın ilk iki günü yüzde 10’u aşan bir yükseliş kaydeden borsada bugün dengeli bir seyir var. BIST-100 endeksindeki hisselerinde 57’sinde kazanç, 39’unda kazanç var.

Fotoğraf: AA

BIST-100 endeksi saat 14:10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazandı.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve mali endeks yüzde 0,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57’si yükselirken, 39’u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA ve Şişecam oldu.