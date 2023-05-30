Borsada artış devam: Bankacılık endeksi tavana yakın

Seçimler sonrası ikinci günde de pozitif seyreden borsada, bankacılık endeksi yüzde 9’u aşan yükselişle tavana yaklaştı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Borsada seçimler sonrası haftanın ilk gününü yüzde 4,10 yükselişle kapatmıştı.

Yükseliş bugün de devam ediyor. Saat 11:48 itibariyle yükseliş yüzde 3’ü aştı.

Bankacılık endeksindeyse yükseliş yüzde 9’u aşarak tavana yaklaştı.