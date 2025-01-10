Borca karşılık mülk devri: AKP’li belediyeye var CHP’liye yok

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vergi borçlarını cami, Kur’an kursu, dini yüksek ihtisas merkezi gibi yapılarla takas ettiği ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası belediyeler uzun süredir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları nedeniyle hedefte.

CHP’li belediyeler borçlarına karşılık gayrimenkul vermeye yönelik önerilerinin reddedildiğini bildiriyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bugün şunları söyledi: “Bu ay bizden metro parası dahil 2 milyar 100 milyon lira civarında para kesildi. Kendilerine daha önce 500’ün üzerinde gayrimenkul teklif etmemize rağmen oralardan bir sonuç alamadık ama mesela Sincan’dan yine bir camiyi satın almışlar alacaklarına karşılık. Ama biz alışkınız, bunlar bizi durduramaz.”

ANKA Haber Ajansı da AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok kez gayrimenkul takasıyla borçlarını kapattığı tespit etti.

Belediye meclis kararlarına dayandırılan habere göre 15 Ağustos 2024’teki toplantıda İzmit Körfez Mahallesi’ndeki 478 ada 73 parseldeki taşınmaz, belediyenin vergi borçlarına karşılık Maliye hazinesine, prim borçlarına karşılıksa SGK’ya devredilmiş. Bu parselde bir arsa bulunuyor.

23 Ocak 2024’te Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi’nde bulunan 351 ada 2 parsel sayılı 12 bin 473,5 metrekare yüzölçümlü taşınmaz vergi borçları nedeniyle Maliye’ye devredilmiş. Bu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi bulunuyor. Karar belediye meclisinde oybirliğiyle alınmış.

15 Nisan 2021’deyse vergi borçlarına karşılık iki parsel yine mecliste oybirliğiyle Hazine’ye devredilmiş. Bunlar İzmit Cedit Mahallesi 4104 ada 12 nolu parselle, Gölcük İhsaniye Mahallesi 268 ada 27 nolu parseldeki taşınmazlar.

4104 ada 12 nolu parselde daha önce meclis kararıyla dini tesis alanına alınmış. Bitişik parselde Hacı Necatibey Cami bulunuyor.

268 ada 27 nolu parseldeyse Kuran kursu binası ve şadırvan var.