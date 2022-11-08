Borca batık şirketler için ‘kur farkı’ düzenlemesinde süre uzatıldı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için sağlanan ‘kur farkı zararı’ kolaylığı 1 Ocak 2024’e kadar uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2024’e kadar uzatıldı.

Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2023’e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.