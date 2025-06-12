Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti: İki çocuk gözaltında

Bolu’da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İddiaya göre İsmetpaşa Caddesi’ndeki Kültür Park’ta 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki A.Ö.T. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda S.Ş. ve 14 yaşındaki arkadaşı E.Y. gözaltına alındı.