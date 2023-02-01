Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Bir ölü, üç yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli’nde otomobil, TIR, Düzce Güven firmasına ait yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.