Boko Haram’ın yedi yıl önce kaçırdığı kız öğrencilerden biri eve döndü

Nijerya’da, terör örgütü Boko Haram tarafından okuldan kaçırılan 270 kız öğrenciden biri yedi yıl sonra serbest bırakıldı.

Okulda, öğrencilerin kaçırılmasının beşinci yıldönümünde boş sıralara isimleri konulmuştu. Fotoğraf: Reuters

Boko Haram, Nisan 2014’te, Chibok’taki okuldan 270 kız öğrenciyi kaçırmış, konu dünya gündemine oturmuştu. Sosyal medyada, “Kızlarımızı geri getirin” kampanyası başlatılmış, görüşmelerin ardından 2017’de 82 öğrenci İslamcı örgüt tarafından serbest bırakılmıştı. Birkaç öğrenci kaçmayı başarmıştı. Diğerlerinin hala örgütün elinde olduğu düşünülüyor.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, kızın ‘esir tutulduğu süreçte evlendiğini söylediği kişiyle’ 10 gün önce orduya teslim olduğunu söyledi. Yetkililerin, kimliğini kontrol ettikten sonra onu ailesine götürdüğünü belirten Zulum, rehabilitasyon programı çerçevesinde psikolojik ve tıbbi destek verileceğini belirterek, “Bu, kızlarından yıllardır ayrı olan diğer ailelere umut oldu” dedi.

Bazı basın kuruluşları, ailesine kavuşan kızın iki çocukla döndüğünü yazdı.

Geçen yıl aralık ayından beri Nijerya’nın kuzeyindeki okullardan 1000’i aşkın öğrenci kaçıran örgüt, geçen ay Kaduna eyaletindeki bir yatılı okuldan 140 öğrenciyi kaçırmıştı.