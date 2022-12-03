Boğaziçi’nde veri skandalını ortaya çıkaran Prof. Tuğcu: Naci İnci, kamu hizmetinden çıkarılmamı istiyor

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin, kendisinin kamu görevinden çıkarılmasını istediğini ve bundan dolayı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) savunma verdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/Cem Say

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden akademisyenler kurul olarak riskleri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne anlatmak istedi ancak rektörlük buna izin vermedi.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma öğleden sonra hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi. 15 Haziran’da üyeler hakkında soruşturma açılmış ve 16 Haziran’da da okuldan üç ay uzaklaştırılmışlardı.

Üç akademisyen, 8 Temmuz’da göreve iade edilmişti ancak Tuğcu’nun uzaklaştırma kararı bozulmamıştı. Tuğcu, eylül ortasında, okuldan tekrardan üç ay süreyle uzaklaştırıldı.

Tuna Tuğcu, Twitter paylaşımında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım rektör’ olarak atanan Naci İnci’nin, kendisinin kamu görevinden çıkarılmasını istediğini ve bu nedenle Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) savunma verdiğini yazdı.

Tuğcu ayrıca, şunları dedi: “Daha YÖK’te sözlü savunmam ve şahitlerim de olacak. Nasıl yalan belge üzerine soruşturma başlattıklarını, belgeleri gizlediklerini, KVKK ihlallerinin örtbas edildiğini, gizli ihaleyi, fişlemeyi, karalama kampanyalarını Yüksek Disiplin Kurulu’na yüz yüze anlatma fırsatım olacak.”