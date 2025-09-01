Boğaziçi'nde cinayet: 'Güvenliğin arama yetkisi yok'

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir çocuğun vurularak öldürülmesi üzerine güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldı.

30 Ağustos’ta üniversitenin yerleşkesinde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla öldürmüş, ardından intihar etmişti.

Üniversite cinayetin okulla bağlantısız bir etkinlikte işlendiğini savundu. Failin etkinliğe davetiyeyle geldiği belirtilen açıklama şöyle:

“Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir.

Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir.”

Açıklamada ayrıca öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmesi için tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği vadedildi.