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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi’nin çevresindeki ‘Özgür Özerk Akademi’ billboardları yırtıldı

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından kampüslerin olduğu bölgelerdeki bilboard’lara asılan ‘Özgür Özerk Akademi’ afişleri kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.

Fotoğraf: Twitter

Üniversite mezunları tarafından Boğaziçi direnişinin birinci yılına ithafen okul çevresindeki bilboard’lara akademisyenlerin nöbetini resimleyen afişler asılarak “Özgür ve özerk üniversite idealimizden ve ilkelerimizden vazgeçmiyoruz” denmişti.


Mezunların Twitter paylaşımına göre söz konusu afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

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