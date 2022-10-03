Boğaziçi Film Festivali’ne iki yeni ödül eklendi

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası film yarışmaları kapsamında verilen ödüllere iki yeni ödül eklendi.

Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından geçen nisan ayında hayatını kaybeden eleştirmen ve gazeteci Agah Özgüç anısına ‘SİYAD Ödülü’ verilecek.

Akdenizli sinema yazarlarından FEDEORA Ödülü

Festival kapsamında takdim edilecek ödüllerden diğeri de uluslararası yarışmada yer alan filmlerden birine verilecek ‘FEDEORA Ödülü’ olacak. Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Venedik, San Sebastian ve Karlovy Vary gibi pek çok film festivalinde verilen FEDEORA Ödülü’yla sinema sektöründe uluslararası alanda iletişimin geliştirilmesi amaçlanıyor.