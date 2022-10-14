Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 21-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 10. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler belli oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl Ümit Köreken’in ‘Bir Umut’, Cüneyt Karakuş’un ‘Eflatun’, Atalay Taşdiken’in ‘Hara’, Ümran Safter’in ‘Kabahat’, Selcen Ergun’un ‘Kar ve Ayı’, Özcan Alper’in ‘Karanlık Gece’, Cem Demirer’in ‘Mendirek’, Olgun Özdemir’in ‘Tatlı Süt Köpüğü’, Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in ‘Tebessüm’ ve Hakan Kerim Karademir’in ‘Uçuş 811’ filmleri yarışacak.

Üç film prömiyerlerini yapacak

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan yapımlardan ‘Eflatun’, ‘Tebessüm’ ve ‘Uçuş 811’ filmleri dünya prömiyerlerini 10. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film’in destekleriyle verilen ‘en iyi ilk film ödülü’ için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan ‘Eflatun’, ‘Kabahat’, ‘Kar ve Ayı’, ‘Mendirek’ ve ‘Uçuş 811’ filmleri yarışacak.

Biletler 17 Ekim’de satışa sunulacak

Festivalin biletleri 17 Ekim’de satışa sunulacak. Festivale ilişkin detaylı bilgilere ‘www.bogazicifilmfestivali.com’ ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.