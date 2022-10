Boğaziçi Film Festivali: Lav Diaz ve Ildiko Enyedi İstanbul’a geliyor

10’uncu Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki ‘Onur Ödülü’ Filipinli yönetmen Lav Diaz ve Macar yönetmen Ildiko Enyedi’ye verilecek.

Ildikó Enyedi – Lav Diaz

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak olan festival bu yıl onur konuğu olarak Lav Diaz ve Ildiko Enyedi’yi ağırlayacak.

Festivalin açılış gecesinde ödülleri takdim edilecek Diaz ve Enyedi sinemaseverlere de bir masterclass verecek.

Lav Diaz

Pek çok soruna eleştirel bir gözle bakan intikam dramı ‘The Woman Who Left’ filmiyle 2016 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü alan yönetmen, uzun ve siyah-beyaz filmlerin yönetmeni olarak; şair, yazar, besteci ve aktör kimlikleriyle de çeşitli alanlarda çalışmaya devam ediyor. Filmlerinde genellikle kendi şiirlerini ve müziklerini kullanan Lav Diaz, 2017’de Academy of Motion Picture Arts and Sciences’e (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) davet edilirken; yönetmenin filmografisinde ‘Serafin Geronimo: The Criminal of Barrio Concepcion’, ‘The Revolutionary, ‘Season of the Devil’, ‘Butterflies Have No Memories’ gibi filmler yer alıyor. ‘From What is Before’ filmiyle 2014 yılı Locarno Film Festivali’nde en iyi film kategorisinde ‘Altın Leopar’ ödülünün sahibi olan Diaz’ın son filmi ‘When The Waves Are Gone’ prömiyerini bu yıl 79’uncu Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

Ildiko Enyedi

67’nci Berlin Uluslararası Film Festivali’nde, 2017 yapımı ‘On Body and Soul’ filmiyle Altın Ayı ödülünü alan ve aynı yıl Oscar’a aday olan Enyedi; bilim kurgudan büyüye, Yunan mitolojisinden halk masallarına farklı kaynaklardan beslenerek geleneksel Macar sinemasının sosyal gerçekçi üslubuna karşı ülke sinemasına yeni bir anlatım getirdi. Enyedi’nin ikinci uzun metrajlı filmi ‘Benim 20. Yüzyılım (Az én XX. Századom)’ Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görüldü.