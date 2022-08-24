Boğaz’da yüzmekte ‘ısrar edenlere’ can kurtaran tavsiyeler

Uzmanlar, İstanbul Boğazı’nda yüzmekte ısrarcı olanlara, “2 metreden fazla açılmadan, rampa veya çıkış merdiveni olan yerleri tercih edin” uyarısında bulunarak, nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı.

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Dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı, yüzme bilenler için bile büyük risk barındırken, bilinçsizce yüzmek, istenmeyen, üzücü olaylarla sonuçlanabiliyor.

AA’nın haberine göre Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü ve yüzme antrenörü Emre Seven, İstanbul Boğazı’nda yüzülmesi tehlikeli olan yerleri, Boğaz’da yüzerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

En tehlikelisi kramp girmesi

Genel olarak yüzmede karşılaşılan en tehlikeli vakanın, kramp girmesi olduğunu aktaran Seven, “Çoğunlukla ısınma hareketleri yapmadan suya giriyoruz. Yüzerken, ayak arka kas gruplarını ani şekilde çalıştırma yönünde komut veriyoruz ve var olan karışıklıktan bir anda kas spazmı geçiriyoruz. Onun yanında Karadeniz’den gelen soğuk su akıntıları var. Ani ısı değişikliği, krampın olmasının ana faktörü. Peki ne yapacağız? Krampın geçmesi için bekleyeceksiniz. Aksi istikamette kasınızı gerdirmeniz gerekiyor. Minik bir masaj yapabilirsiniz. Gücümüzü ekonomik kullanacağız. Kramp giren ayağı mümkünse kullanmayacağız. Kıyıdan yardım istemekten başka bir çözüm yok” dedi.

‘Merdivenlerin bulunduğu kıyılarda yüzün’

Yüzmeye başlamak için Boğaz’ın uygun bir tercih olmadığını illa yüzülecekse de plajların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Seven, merdivenlerin bulunduğu kıyıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi:

“Suya girer girmez akıntıyla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla suya girerken, ‘buradan girip, şuradan çıkacağım’ planlamasını yapmanız gerekiyor. Bu planlamayı, suya girdikten sonra yapmayın. Akıntıyı yarıp, kenara yüzemiyorsanız gücünüzü lütfen ekonomik kullanın ve boşa harcamayın. Suda kalmaya gayret edin. Yüzmek için dışarıya çıkışın rahat olduğu lokasyonlar seçilmeli. Üsküdar’dan Anadolu veya Avrupa Kavağı’na kadar çeşitli yerlerde belediyelerimiz rampa ve çıkış merdiveni koymuşlar. Buralarda yüzülmeli.”

‘Bunu denemeyin’

Seven, İstanbul Boğazı’nda karşıdan karşıya yüzmenin tehlikeli olduğunu, bunu tavsiye etmediğini vurgulayarak, “Biraz açılınca tekne turları, biraz açılınca Şehir Hatları vapuru, biraz daha açılınca ağır tonajlı gemilerin geçiş güzergahları bulunuyor. Bunu lütfen denemeyelim” uyarısında bulundu.



Akıntının en hızlı olduğu nokta

Yüzme antrenörlüğü yapan avukat İrfan Hattatoğlu da dolu mideyle denize girilmemesi gerektiğinin ve girilen yerin iyi bilinmesinin önemli olduğunun altını çizdi:

“Özellikle akıntının, ters akıntının, girdapların, anaforların çok olduğu yerlerde denize girmemeleri gerekiyor. Hem yüzmeyi az biliyorsunuz hem mideniz dolu hem teknelerin hattına giriyorsunuz, akıntıya kapıldıktan sonra ‘tekrar nasıl çıkacağım’, diye uğraşıyorsunuz. Bu akıntıda denize girmek isteyenlerin yapacakları belli. Gücünü ekonomik kullanacak, çıkış noktasını belirleyecek.”



Hattatoğlu, akıntı hızının en hızlı olduğu noktanın Arnavutköy-Akıntıburnu ile Kandilli arası ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün iki ayağı arası olduğunu, bu nedenle kıyıdan 1-2 metre açılarak yüzülmesi gerektiğini belirtti.