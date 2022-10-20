Bodrum’daki yelken yarışlarında fenalaşan doktor öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam eden, 34’üncü ‘American Hospital The Bodrum Cup’ yelken yarışlarında fenalaşan doktor yarışmacı öldü.

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Çökertme-Kissebükü etabı geçilen yarışlarda dün akşam tekneler Kissebükü Koyu’na ulaştı. Cape Horn isimli teknede yarışan 49 yaşındaki Dr. Nihan Eren henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İlçedeki özel bir klinikte çalıştığı öğrenilen Eren’in cenazesi, ön otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.