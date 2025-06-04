Bodrum'da deniz dibinden 241 kilogram atık çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı.
Belediyenin ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla 11 yıldır sürdürdüğü temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili’nde devam edildi.
Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte denizden cam, plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.
241 kilogram atık, farkındalık amacıyla sahilde sergilendi.
Atıklar, geri dönüşüm işlemleri için atık getirme merkezine götürüldü.
Deniz dibindeki temizlik çalışmasına 11 Haziran’da Akyarlar Mahallesi’nde devam edilecek.