Böbreğin kan grubunu değiştirdiler

Bilim insanları organ naklinde çığır açabilecek bir başarıya imza atarak üç böbreğin kan grubunu değiştirdi.

Fotoğraf: PA

Gelişmenin organ nakillerinde özellikle uyumlu donör bulmakta zorlanan etnik azınlık grupları için nakil yapılabilecek böbrek sayısını artırabileceği belirtildi.

A grubundan birinin böbreği kan grubu B olan birine ya da tersi olacak şekilde nakledilemiyor.

Ancak kan grubunu evrensel verici 0’a değiştirmek, daha fazla naklin yapılmasını sağlayabilir.

Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar normotermik perfüzyon cihazı yoluyla ölen bağışçının böbreğine enzimli kan aktardı.

Söz konusu enzim damarlarda bulunun kan grubu belirleyicilerini kaldırarak organın 0 grubuna dönüşmesini sağladı.

Araştırmacılar şimdi kan grubu 0’a değiştirilmiş yeni böbreğin hastanın normal kan akışına ve grubuna nasıl reaksiyon göstereceğine bakacak.

İnsanlı deneylere geçmeden önce cihazla 0 grubu böbreğin farklı kan gruplarıyla reaksiyonu test edilecek.