Black Panther’in devam filmi ‘Wakanda Forever’dan ilk fragman yayımlandı

Marvel sinema evreninin sevilen karakteri Black Panther’in devam filmi ‘Black Panther: Wakanda Forever‘dan ilk fragman yayımlandı.

İlk filmini 2018 yılında çıkartan seri tüm dünyada büyük beğeni toplamıştı, ancak 2020 yılında Black Panther karakteriyle özdeşleşen Chadwick Boseman kanserden hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen iki yıldan sonra film yeni bir hikayeyle tekrar beyazperdeye taşınıyor.

Marvel tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Boseman’ı onurlandırmak için devam filminde T’Challa rolünde yeni bir aktörün filme dahil olmayacağı belirtilmişti. Filmde T’Challa karakteri yerine Wakanda’nın yeni kralı -aynı zamanda yeni Black Panther- seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler’in oturduğu, oyuncu kadrosunda Letita Wright, Martin Freeman ve Tenoch Huerta yer aldığı filmden ilk fragman yayımlandı.

Film, 11 Kasım 2022’de vizyona girecek.