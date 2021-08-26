Black Panther 2’nin setinde kaza: Letitia Wright yaralandı

Britanyalı oyuncu Letitia Wright, ‘Black Panther’in devam filminin çekimleri sırasında kaza geçirip yaralandı.
Wakanda Prensesi Shuri’yi canlandıran oyuncunun, dün gece, ABD’nin Boston kentindeki çekimler sırasında hafif yaralandığı, hastanede tedavisinin yapıldığı açıklandı. Yaralanmasına dair ayrıntı paylaşılmayan oyuncunun hastaneden birkaç saat içinde taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre bu kaza ‘Black Panther: Wakanda Forever‘ filminin çekimlerini aksatmayacak.
Oyuncu kadrosunda Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong’o ve Angela Bassett gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler oturuyor. Çekimler haziran ayında başladı. Filmin Temmuz 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.