Black Panther 2’nin setinde kaza: Letitia Wright yaralandı

Bilim insanları virüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyleyip buna dair veriler sunmasına rağmen diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aşıya karşı tereddütle yaklaşan azımsanmayacak bir kitle var. Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor? Galatasaray Üniversitesi’nden sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur ve uzman psikiyatrist Doç. Dr. Hakan Atalay, Diken okurları için yanıtladı ve çözümlerini anlattı.