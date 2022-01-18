‘Biz de Varız’: İstanbul Modern Sinema’da geçen yılın öne çıkan dokuz filmi çevrimiçi ve ücretsiz

İstanbul Modern Sinema’nın ‘Biz de Varız!’ programı 10’uncu yılında geçtiğimiz yılın öne çıkan dokuz filmini izleyiciyle buluşturuyor. 7 Şubat’a kadar sürecek, çevrimiçi ve ücretsiz programda 2021 yılında merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen Türkiye’den filmler yer alıyor.

Seçkide Fikret Reyhan’ın ikinci filmi ‘Çatlak‘, prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan tür filmi ‘Cemil Şov’, dünyaca ünlü müzik yapımcıları Ertegün kardeşlerin dünya müzik tarihine de etki eden caz macerasını anlatan belgesel ‘Kapıyı Açık Bırak‘ ve Tunç Şahin’in çevrimiçi olarak dünya prömiyerini yapacağı ‘İnsanlar İkiye Ayrılır‘ filmi de yer alıyor. Çevirim içi programda gösterimlerin yanı sıra filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla İstanbul Modern’in YouTube kanalında kısa söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Çok sesli bir seçki

İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan’ın programda kaçırılmamasını tavsiye ettiği üç film şunlar:

Okul Tıraşı: Ferit Karahan’ın otobiyografik izler taşıyan, her karesi titizlikle işlenmiş ikinci uzun metrajı. Doğu Anadolu’daki bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan Yusuf’un hikâyesi.

Turan’ın Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan ve yapımcısı Kanat Doğramacı ile söyleşisine buradan ulaşılabilir.

Cemil Şov: Bir güvenlik görevlisi olan Cemil’in oyuncu olma hayalini stilize görsel dünyası, Yeşilçam’la uğraşan kara mizahı ve başroldeki Ozan Çelik’in güçlü oyunculuğuyla anlatan, sinemamızda az görülen tür filmlerinden biri.

Kapıyı Açık Bırak: Ümran Safter’in belgeseli 1930’lar ve 1940’larda bir zaman yolculuğu gibi. Değerli arşiv görüntüleri ve röportajlarla dünya müzik tarihine damgasını vuran Atlantic Records’un kurucuları Ertegün kardeşlerin caz serüvenlerini izliyoruz.

Biz de Varız! programı şöyle:

Okul Traşı, 2021

18-20 Ocak

Yönetmen: Ferit Karahan

Oyuncular: Ekin Koç, Samet Yıldız, Melih Selçuk

Doğu Anadolu’nun karlarla kaplı ücra bir köşesindeki yatılı okulda okuyan Yusuf ve onun en yakın arkadaşı Memo’yu izleyen bir dram. Esrarengiz bir hastalığa yakalanan Memo’nun hastaneye götürülmesi gerekir. Kardan kapanan yolların açılmasını bekleyen baskıcı okul yönetiminin sakladığı sırlar, bu işten sorunsuz sıyrılmaya çalışırken ortaya çıkar. Ferit Karahan’ın gizem ve gerilimi sonuna kadar koruyan ikinci uzun metrajı, 71. Berlin Film Festivali Panorama bölümündeFIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü.

Gölgeler İçinde, 2020

20-22 Ocak

Yönetmen: Erdem Tepegöz

Oyuncular: Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz

Erdem Tepegöz’ün ‘Biz de Varız‘ programının ilk yılında gösterilen Zerre’den 10 yıl sonra çektiği ikinci uzun metrajı, bambaşka bir sinema sunuyor. Zamansız ve mekânsız bu hikâyede sistem bir makine, insanlar da o makinenin çarkları hâline gelmiş. Terk edilmiş, dev bir fabrikada çalışan insanların hayatta kalma mücadelesini izlediğimiz, bilim kurgu öğeleri de içeren bu distopya, günümüzün hissizleşme ve yabancılaşma hislerini de yansıtıyor. Dünya prömiyerini Moskova Film Festivali’nde gerçekleştiren film, gizemli bir mekânın merkezinde kurduğu görsel ve işitsel evreniyle dikkat çekiyor.

Yeniden Leyla, 2020

22-24 Ocak

Yönetmen: Barış Hancıoğulları

Oyuncular: Ahmet Melih Yilmaz, Ayfer Dönmez, Cem Zeynel Kılıç

Barış Hancıoğulları’nın ilk uzun metrajı, bir gecekonduda annesi Leyla ile birlikte sakin bir hayat süren Umut’un hikâyesini konu alır. Doğuştan dilsiz ve içe dönük bir karakter olan Umut bir tamirhanede çıraklık yapar. Annesinin son zamanlardaki garip davranışlarından şüphelenir ve onu gizlice takip etmeye başlar. Leyla bir adamla görüşmektedir. Umut, bu adamın kim olduğunu öğrendiğinde hayatı tepetaklak olacaktır. Filmin her anını dolduran başroldeki Ahmet Melih Yılmaz, Altın Koza’da ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu‘ ödülünün sahibi oldu.

Kapıyı Açık Bırak, 2021

25-27 Ocak

Yönetmen: Ümran Safter

Belgesel Nesuhi ve Ahmet Ertegün kardeşlerin caza olan ilgi ve sevgilerini anlatıyor. Ertegün kardeşler ırk ayrımcılığının yoğun olduğu 1930’lu ve 40’lı yıllarda Türkiye’nin ABD Büyükelçisi olan babalarını da ikna ederek siyahi caz sanatçılarına büyükelçilikte düzenli performanslar yapma imkânı tanımıştı. Sonradan kurdukları ve dünya müzik tarihinde önemli bir yere sahip Atlantic Records’un da hikayesini takip eden Kapıyı Açık Bırak, daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleri ve röportajlarla özellikle caz severleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

Cemil Şov, 2021

27-29 Ocak

Yönetmen: Barış Sarhan

Oyuncular: Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy

Bir güvenlik görevlisi olan Cemil’in hayâli oyuncu olmaktır. İstediği rol için girdiği seçmede, başarılı olabilmek için Yeşilçam filmlerinin ünlü kötü adamını oynayan Turgay Göral’ı canlandırması gerekmektedir. Zamanla iki karakter birbirine girer, Cemil’in dünyasında gerçekle ekran yer değiştirir. Stilize görsel dünyası, kara mizahı ve başroldeki Ozan Çelik’in doğaçlama ile karışık, bazı anlarda tek kişilik bir gösteriymiş havası veren oyunculuğuyla yoğun bir dram olan film tür sinemasına da göz kırpıyor. Cemil Şov, dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yaptı.

Zin ve Ali’nin Hikayesi, 2021

29 -31 Ocak

Yönetmen: Mehmet Ali Konar

Oyuncular: Suat Usta, Korkmaz Arslan, Maryam Boubani

Bingöl’ün bir köyünde yaşayan Dayka Zîn, bütün toplumsal ve politik baskılara rağmen yakın zamanda İstanbul’da öldürülen oğlu için bir düğün halayı kurmak ister. Bu tuhaf istek hem ailesi hem de köy halkı tarafından kabul edilmez. Ancak yaşlı anne bu düğün konusunda mücadele etmeye kararlıdır. Yalın ve güçlü bu dram, Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Yılmaz Güney İlk Film’ ve ‘SİYAD En İyi Film‘ ödüllerini kazandı.

Acı ve Tatlı, 2021

1-3 Şubat

Yönetmen: Didem Şahin

Yönetmen Didem Şahin’in kendi hayatı ve çevresinden yola çıkarak kurguladığı belgesel, 1963’te Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak giden anneannesi Nermin’in hikâyesidir temelde. Nermin’in hafızası Alzheimer ile birlikte kaybolmaya başlar ve yıllardır yaşadığı evden çıkması gerekir. Bunu öğrenen Şahin kamerasını alır, bir trene atlar ve İstanbul’dan Stuttgart’a onun yanına gider. Bu tren yolculuğu, zamanda bir yolculuğa dönüşür. Film bir aile üzerinden Almanya’ya göçün duygusal yorgunluğunu, dokunduğu hayat hikâyelerini acısıyla tatlısıyla anlatır.

Çatlak, 2020

3-5 Şubat

Yönetmen: Fikret Reyhan

Oyuncular: Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu

Fikret Reyhan’ın yazıp yönettiği ikinci film, İstanbul’da aynı binada yaşayan bir ailenin geçmişten kalan bir borç meselesiyle çatlayan ilişkilerini takip ediyor. Film; ansambl oyuncu kadrosu, hiç durmayan kamerası, iyi yazılmış diyalogları, tek mekânda kesintisiz planlarla geçen koreografisiyle gittiği her festivalden ödülle döndü. Bir aile içi çatışma üzerinden Türkiye’ye özgü sınıfsal ve sosyolojik gözlemlerde bulunan yapım, bize her yanıyla tanıdık gelen bir çatlağı anlatıyor.

İnsanlar İkiye Ayrılır, 2020

5-7 Şubat

Yönetmen: Tunç Şahin

Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın

Duygu, bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları her ne pahasına olursa olsun tahsil eden bir şirkette işe başlar. En yüksek tahsilatı yapan çalışanın ek prim kazandığı bu şirkette bir diğer çalışan da Bahadır’dır. İkilinin yolları, peşine düştükleri borçlulardan biri olan Ceren ile kesişir. Ancak Ceren’in dosyasında da beklenmedik bir sürpriz bulunmaktadır. Film, heyecanı yüksek bir gizemi çözerken, sistemin borçlu-alacaklı, patron-çalışan olarak belirlediği zorunlu ikilikleri de eleştiriyor. Film çevrimiçi olarak dünyada ilk kez gösteriliyor.