Bitkin bulunan balaban kuşu korumaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bitkin bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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AA’nın haberine göre 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde Kadir Tekin, iş yerinin önünde temizlik yaptığı sırada bitkin haldeki balaban kuşunu buldu.

Kuşu iş yerine alarak su ve yemek veren Tekin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Tekin’den teslim aldı.

Genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan kuşun, hava şartları nedeniyle bitkin düştüğü belirtildi.

Koruma altına alınan kuşun tedavinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.