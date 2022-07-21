Birleşik Kamu-İş: Geçen yıl 100 liraya dolan sepet bu yıl 275 lira

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre geçen yıl 100 liraya alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuzda 275,9 lira ödeniyor.

Fotoğraf: AA

Temmuz’da da gıda fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam etti. Hazirana göre yüzde 6 artan gıda fiyatları; yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 85,3, son bir yıllık dönemde de yüzde 175,9 oranında yükseldi.

ANKA’nın aktardığına göre Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre; ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,9 oranında artış kaydetti.

Et ve balık fiyatlarıysa kırmızı et fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesine rağmen beyaz et fiyatlarının azalmasıyla bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azaldı. Temmuzda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 3,9 oranında yükseldi. Yağ fiyatları yüzde 1,2 geriledi.

Meyve fiyatlarının yüzde 36,5 oranında arttığı temmuzda sebze fiyatları, bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,9 oranında düştü.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 14,9 artarken, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 2,6 arttı.

Yedi aylık değişim

Türkiye’de bu yılın ilk yedi ayında gıda fiyatları yüzde 85,3 arttı.

Hazırlanan raporda, ocak-temmuz döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 93,3 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 57,6; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 48,5; yağ fiyatları yüzde 31; meyve fiyatları yüzde 210; sebze fiyatları yüzde 131,2; bakliyat fiyatları yüzde 52,5; diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 71,2 oranında yükseldi.

Yıllık değişim

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Temmuz 2021’e göre) yüzde 175,9 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle yurttaşlar Temmuz 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepet için bu yıl aynı ay 275,9 lira ödemek zorunda kaldı.

Bu yıl temmuzda geçen yılın aynı ayına göre; ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 197,7, et-balık fiyatlarında 104,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 124,5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 92 oranında arttı.

Meyve fiyatları yüzde 252,6, sebze fiyatları ise yüzde 411,9 oranında arttı. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 135,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 122,3 oranında zamlandı.