Birleşik Kamu-İş: Enflasyon farkları temmuz beklenmeden maaşlara yansıtılmalı

Türkiye’nin, ‘enflasyonu en yüksek yedinci ülke‘ haline geldiğini belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon farkının ücret, maaş ve aylıklara yansıtılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam son 20 yılın zirvesi.

Balık’ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

* Gıda fiyatlarında TÜİK’e göre son bir yılda yüzde 70, Birleşik Kamu İş’in hesaplamalarına göreyse yüzde 118 oranında artış yaşanmıştır. En düşük memur maaşı, 6 bin lira sınırına dayanan açlık sınırını zor karşılarken, asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız ve emeklimizin eline geçen para, açlık sırının bile oldukça altında kalmaktadır.

‘100 liralık sepet 218 liraya doluyor’

* AKP’nin yarattığı enflasyon halkın üzerinden tam bir silindir gibi geçmektedir. Bütün gelirler reel olarak erimektedir. 2021 yılında 100 liraya dolan bir gıda sepeti için bugün 218 lira ödemek gerekmektedir. Ulaştırma, ev eşyası, giyim, konut, sağlık, eğitim gibi zorunlu harcamalarda yüzde 99’a kadar yükselen yıllık artışlar yaşanmaktadır.

* Bu iktidarın enflasyonla mücadele edeceğine yönelik hiçbir inandırıcılık kalmamıştır. Yılbaşında kamu çalışanlarına yapılan yüzde 7,5 oranındaki zam daha yılın ilk ayında erimiştir. Kamu çalışanları, toplu sözleşmeye göre yılın ilk üç ayının sonunda devletten yüzde 15,3 enflasyon farkı alacaklı haline gelmiştir. Emeklilerin, daha ilk üç ayda yüzde 22,8 oranında alacağı doğmuştur.

* Kamu çalışanları ve emekliler için temmuz ayını beklemeden, enflasyon farkı ücret, maaş ve aylıklara yansıtılmalıdır.