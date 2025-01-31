Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan dört kişiye suçüstü

Kayseri’nin Felahiye ilçesindeki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan dört kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ilçeye bağlı Silahtar Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, birinci derece sit alanı Başhöyük Tümülüsü’nde kaçak kazı yapan M.Y, M.B, E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı.
Aramada şunlara el konuldu:
- Bir invertör
- Üç akü
- 15 metre kablo
- Bir darbeli matkap
- Altı matkap ucu
- İki gaz maskesi
- Makara sistemi
- 57 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.