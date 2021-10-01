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Yaramazlara biraz batar!

BirGün gazetesi, Erk Acarer’le yollarını ayırdı

BirGün gazetesi, gazetede köşe yazısı yazan gazeteci Erk Acarer’le yollarını ayırdı.

Acarer, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Özgürleşmek iyidir…. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım. Elbette yazılı olarak da haberlerimi kamuoyu ile buluşturmaya devam edeceğim. Nazımı, kahrımı çeken dostlarıma, yüreklendiren okuruma teşekkürü borç bilirim.”


Almanya’da yaşayan gazeteci daha sonra ise başka bir paylaşım yaparak şunları kaydetti: “Olağanüstü dönemlerin, olağan dışı koşulları vardır. Kamuoyuna, dostlarıma desteklerini esirgemedikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kimsenin aklında en ufak bir şüphe kalmasın, her konuda bildiklerimi anlatmaya, belgeleri paylaşmaya, haber yazmaya devam edeceğim.”

Acarer, geçen hafta organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in ‘siyasiler ve bürokratların uyuşturucu-suç trafiğine karışmaları’na ilişkin yapacağı paylaşımlara Birleşik Arap Emirlikleri tarafından izin verilmediğini, Peker’in vereceği bilgileri kendilerine aktardığını duyurduktan sonra “Twitter üzerinden bir ilki gerçekleştirerek röportaj-bilgi serisini yayınlıyoruz” diyerek 37 tane tweet atmıştı.

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