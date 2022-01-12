Bir yolcunun hayatını kaybettiği kazada İETT şoförüne altı yıl sekiz ay hapis

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı, altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan çift katlı İETT otobüsü, 21 Nisan 2021’de Balmumcu Tüneli’nde sürücü Tatlı’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpmıştı. Yolcu Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, bir başka yolcu da yaralanmıştı.

Araç içi görüntülerde cep telefonuna baktığı sırada kaza yapan ve alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu tespit edilen Tatlı, tutuklanmıştı. İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tatlı’nın ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkemeye 11 Kasım 2021’de sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanığın araçla seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştığı, hızını azaltmayarak 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilmiş üç yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Tatlı ve Yamaç Yalçın’ın yakınlarının avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Tatlı, “Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. Dokuz aydır tutukluyum. Kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tatlı’yı, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan önce sekiz yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın yargılamadaki iyi halini göz önüne alan heyet cezayı, altı yıl sekiz aya indirdi.