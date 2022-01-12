Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir yolcunun hayatını kaybettiği kazada İETT şoförüne altı yıl sekiz ay hapis

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı, altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan çift katlı İETT otobüsü, 21 Nisan 2021’de Balmumcu Tüneli’nde sürücü Tatlı’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpmıştı. Yolcu Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, bir başka yolcu da yaralanmıştı.


Araç içi görüntülerde cep telefonuna baktığı sırada kaza yapan ve alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu tespit edilen Tatlı, tutuklanmıştı. İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tatlı’nın ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkemeye 11 Kasım 2021’de sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanığın araçla seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştığı, hızını azaltmayarak 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilmiş üç yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Tatlı ve Yamaç Yalçın’ın yakınlarının avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Tatlı, “Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. Dokuz aydır tutukluyum. Kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tatlı’yı, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan önce sekiz yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın yargılamadaki iyi halini göz önüne alan heyet cezayı, altı yıl sekiz aya indirdi.

Telefona bakarken kaza yapmıştı: İETT şoförüne tutuklama

Çarptığı bariyer İETT otobüsüne saplandı: Bir yolcu hayatını kaybetti

SON HABERLER

Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…

1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…

İlaç firmaları 57 ilaçta iskontoyu kaldırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve ilaç firmaları arasındaki kamu kurum indirimi sorunu hastaları ve eczacıları mağdur ediyor. İlaç firmalarının, çoğu kronik hastalıklarda kullanılan toplam 57 ilaçta SGK’ya yaptıkları iskontodan vazgeçmesi nedeniyle, aradaki fiyat farkını hastaların ödemesi gerekiyor. Bu ilaçların tedarikinde de sorunlar yaşanıyor.