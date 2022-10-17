Bir yaşındaki çocuğun midesinden üç tane balon çıktı

Yabancı cisim yutması şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir yaşındaki İsmet Cihat Kılıç’ın midesinden üç adet latex balon çıkarıldı.

AA’nın aktardığına göre Uzm. Dr. Meltem Gülşan’ın yaptığı detaylı muayene neticesinde Cihat bebeğin midesinde mavi, turuncu ve pembe renklerde üç adet balon olduğu tespit edildi.

Acil olarak tedaviye alınan minik hastaya anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı ve balonların oldukça büyük olduğu fark edildi. Balonlar, yabancı cisim forsepsiyle başarılı bir şekilde çıkarılarak Cihat bebek taburcu edildi.

Genellikle yabancı cisim yutulmasının yüzde 90 civarında okul öncesi çocuklarda görüldüğünü aktaran Gülşan, şunları kaydetti:

“Polikliniğimize metal para, toplu iğne, çengelli iğne, bilye, boncuk, toka, çivi, mıknatıs, saat pilleri ve kemik parçaları yutan minik hastaların ebeveynleri sıklıkla başvurmaktadır. 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından balon yuttuğu fark edilerek acil servisimize başvurmuştu, anestezi eşliğinde endoskop ile mideye girdik. Midede mavi, turuncu, pembe olmak üzere üç adet balon yabancı cisim forsepsi ile çıkarıldı. Balonlar mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidiyle hiçbir hasar görmediğini farkettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsaydı daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirdik.”