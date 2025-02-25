Bir s*k davamız olabilir

Şarkıcı İrem Derici, uçakta gürültü yaptığı için kendisi eleştiren yazar-danışman Sevda Türküsev’in tweetini alıntılayıp “Kim bu s*k” diye yazdı. Türküsev, Derici’ye dava açacağını duyurdu.

Fotoğraf: Instagram/ @iremderici

Türküsev, X’ten aynı uçakta yolculuk yaptığı Derici’nin kahkahalarla güldüğünü ve beraberindekilerle gürültü yaptığını aktardığı videolu paylaşımında şöyle dedi:

“Bir insanın sesi bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmeyen, küfürlü konuşan bağırarak gülen, insanları rahatsız eden biri olması enterasan. Oysa ki sesi ne kadar güzel. Komple ekipçe sanki onların özel mekanı. Ne kadar ayıp! Enteresan. Ses muhteşem ama davranışlar sıfır.”

Kim bu sik https://t.co/jjtR2Gkb2X — İrem Derici (@iremderici) February 25, 2025

Derici’yse Türküsev’in bu paylaşımını alıntılayıp “Kim bu s*k” diye yazdı.

Bu ifade üzerine kendisi hakkında hukuki süreç başlatacağını söyleyen Türküsev’e Derici bu sefer de “Kız avukatın da mı var senin” diye yanıt verdi.

Derici Instagram hesabından da şöyle yazdı:

“Sus kız mutsuz lübin. Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu keko, ay yallah lüzumsuz abla.”