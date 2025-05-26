Bir sigara grubuna zam

JTİ grubundaki sigaralara ‘maliyet zammı’ geldi.
Grubun en ucuz sigarası 76, en pahalısıysa 195 lira oldu.
Yeni fiyat listesini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X’ten paylaştı:
Yaramazlara biraz batar!
JTİ grubundaki sigaralara ‘maliyet zammı’ geldi.
Grubun en ucuz sigarası 76, en pahalısıysa 195 lira oldu.
Yeni fiyat listesini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X’ten paylaştı:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 36’sı için tutuklama talep edildi.
Çin, asteroitleri incelemek üzere geliştirdiği ‘Tianven-2’ adlı keşif aracını 29 Mayıs’ta uzaya fırlatacak.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi, Narin Güran davasında verilen cezaları onadı.
Sanatçı İlhan Şeşen için yarın Kadıköy’de anma programı düzenlenecek.
JTİ grubundaki sigaralara ‘maliyet zammı’ geldi.