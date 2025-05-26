Bir sigara grubuna zam

JTİ grubundaki sigaralara ‘maliyet zammı’ geldi.

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Grubun en ucuz sigarası 76, en pahalısıysa 195 lira oldu.

Yeni fiyat listesini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X’ten paylaştı:



