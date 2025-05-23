Britanya'da elektronik sigara satan dükkan sayısı yüzde 1200 arttı

Britanya’da elektronik sigara satan dükkanların sayısı son 10 yılda yüzde 1200 arttı. Aynı dönemde süpermarket, banka ve eczane gibi temel hizmet sağlayıcıların sayısıysa azaldı.

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Health Equity North adlı halk sağlığı enstitüsünün 2014–2024 arasındaki araştırmasına göre ülkenin ana caddelerindeki sağlıklı ürün hizmeti sunan işletmeler yerini sağlıksız alternatiflere bıraktı.

Paket servis restoranları yüzde 24 artarken banka ve kredi kuruluşlarının sayısı yüzde 40, süpermarketlerin sayısıysa yüzde 10 azaldı.

Araştırma, elektronik sigara satışı yapan işletmelerin sayısının yüzde 1200 arttığını ortaya koydu.

Ülkede 2014’te 317 yerel yönetimin sadece yüzde 33’ünde bu tür işletmeler vardı. Bu oran geçen yıl yüzde 97’ye çıktı.