Bir maçta 44 penaltı!

Britanya’da oynanan bir futbol maçında kazanan 44 penaltı atışı sonrasında belirlendi. Bu, ülke rekoru olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Twitter / Old Wulfrunians

Batı Midlands bölgesinde, görme engelliler için çalışan derneklere bağış toplamak amacıyla 1926’da oluşturulan JW Hunt Kupası’nda, Old Wulfrunians ve Lane Head takımları karşı karşıya geldi. Takımlar 3-3 berabere kalınca bir sonraki tura hangisinin çıkacağının belirlenmesi için penaltı atışlarına gidildi.

Biri diğerine üstünlük sağlayana kadar kaleciler dahil iki takımın da sahadaki tüm oyuncuları ikişer kez penaltı kullandı. Her iki takım da 22’şer kez penaltı kullandıktan sonra kazanan Old Wulfs oldu. Penaltı atışları 35 dakika sürerken maçın skoru 19-18 oldu.

Old Wulfs’a galibiyeti ve turu getiren penaltıyı sol bek Jack Marsh (27) attı. Marsh, “Bir an hiç bitmeyecek sandık. Sonunda kazandık. Benim penaltımla kazandığımız ve eve gidebileceğimiz için mutluyum. Maç sırasında bir rekor olduğunu farkında değildik” dedi.

Lane Head’in yöneticileri ise, “Bu kadar uzun mücadele sonrasında kupanın dışında kaldığımız için üzgün rekor kırılan bir maçta yer aldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Britanya’da ulusal liglerin dışında, amatör veya yarı prefesyonellerin oluşturduğu kategori (non-league) kapsamında oynanan JW Hunt Kupası maçı ülke tarihinde en çok penaltı atılan müsabaka olarak tarihe geçti. Dünya rekoru ise 48. 2005’te Namibya Kupası’nda KK Palace ve Civics takımları arasında oynanan maçta 48 penaltı aılmış, KK Palace 17-16 kazanarak tur atlamıştı.

Profesyonel anlamda Britanya’daki rekor 32. Scunthorpe ve Worcester City arasında oynanan FA Cup maçında 32 penaltı atılmış, Scunthorpe 14-13 kazanmıştı.