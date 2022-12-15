Bir kitap, 47 yıl, 200 dolar: Gıcır banknotu kontrol edin, belki iki tane vardır

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kütüphaneye 47 yıl sonra iade edilen kitabın içinden nazik bir not çıktı.

Minnesota’daki Lake Elmo Kütüphanesi’ne iade edilen kitaplardan birinin diğerlerinden farklı bir hikayesi vardı.

Kütüphane müdürü Karen Rodricks, özenle yapılmış paketi açtığında çok eski basımlı bir otomobil tamir kitabı buldu.

Alman, İsveç ve İtalyan otomobiller için yazılmış ‘Chilton’s Yabancı Araba Tamir Kılavuzu’ adlı kitabın içinden bir de not çıktı:

Notta aynen şunlar yazıyordu:

“1970’lerin ortalarında Elmo Gölü’nde yaşıyordum ve eski bir Mercedes Benz üzerinde çalışıyordum. Bu kitabı referans olması için aldım. Birkaç ay sonra taşındım ve görünen o ki kitap da benimle gelmiş. 47 yıl sonra, onu 70’lerden kalan diğer eşyalarla birlikte sandıkta buldum. Biraz gecikti, ama onu geri isteyebileceğinizi düşündüm. Elmo Gölü’nde son 47 yılda eski bir Benz’i tamir etmek istemiş olabilecek herkesten özür dilerim.“

Paketi gönderen kişi, ‘gecikme cezasını karşılamaya muhtemelen gücünün yetmeyeceğini ancak yeni bir kitap almak için gerekli parayı gönderdiğini’ söyleyerek notu bitiriyordu.

Babamın öğüdü

Görünüşe göre pakette 100 dolarlık gıcır gıcır bir banknot vardı. Kütüphane müdürü Karen Rodricks parayı görünce küçükken kulağına küpe olan bir öğüdü hatırladı: “Babam her zaman ‘yeni banknotları mutlaka ovalayın, belki bir tane daha vardır’ derdi. Ben de öyle yaptım, hakikaten iki tane vardı.”

Bir paket, 47 yıl sonra iade edilen bir kitap ve ilk anda görünenin iki katı para, küçük bir şehir kütüphanesinin rutininde tatlı bir sürpriz oldu.