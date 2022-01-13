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Yaramazlara biraz batar!

Bir kımıldanma hissetti: Üç gün sonra doktor kulağından hamam böceği çıkardı

Yeni Zelanda’da bir adamın kulağında bir kımıldanma hissettikten üç gün sonra gittiği doktorda kulağından hamam böceği çıkarıldı.

Fotoğraf: New Zealand Herald

Auckland’da yaşayan Zane Wedding başta kulağına su kaçtığını düşünmüştü. Cuma günü havuza yüzmeye gitmiş ve akşam koltukta uyuyakalmıştı. Uyandığında kulağı tıkanmış ve içinde bir şey kımıldanıyor gibi hissetmişti.


Cumartesi günü gittiği doktorda kulağına şırıngayla su uygulandı. Antibiyotik verilen Wedding’e kafasının o tarafına saç kurutma makinesi tutması söylendi. Hala hareket hissediyorsa tekrar gelmesi tavsiye edilip eve gönderildi.

Hemen ardından durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Wedding bu kez kulağının duymamaya başladığını anlattı.

Fotoğraf: Zane Wedding

Pazartesi günü bir kulak uzmanına giden Wedding’in kulağında böcek olduğu tespit edildi. Hamam böceğini çıkarmak için bir vakum cihazı ve cımbız kullanılan işlem birkaç dakika sürdü.

Wedding daha önce hiç hastasının kulağından böcek çıkarmayan uzmana hamam böceğini hatıra olarak verdi.

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