Bir ilk: Her iki varyantı da hedefleyen Covid aşısı onay aldı

Britanya, hem orijinal hem de Omicron varyantını hedefleyen Covid aşısına onay veren ilk ülke oldu.

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Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ABD’li şirket Moderna’nın bivalent (ikili) aşısını yetişkinlere yönelik takviye dozu olarak kullanılmasına onay verdi.

Kurumun kararı, takviye dozun hem Omicron (BA.1) hem de 2020’de ortay çıkan orijinal virüse karşı güçlü bağışıklık tepkisi tetiklediğini gösteren klinik deney verilerine dayandırıldı. Yeni aşının formülüne dair ciddi güvenlik endişelerinin olmadığı belirtildi.

Onay alan aşının nasıl uygulanacağına ilişkin Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI) tavsiye sunacak.