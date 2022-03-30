Bir ilk: Geçen yıl elektriğin yüzde 10’u rüzgar ve güneşten üretildi

2021’de ilk kez elektriğin yüzde 10’u rüzgar ve güneş enerjisinden üretildi.

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2021’de dünya ekonomileri pandemi sonrası toparlanmaya çalışırken enerji talebi rekor hızda katlandı. Bu nedenle kömürden elde edilen enerjiide 1985’ten bu yana en hızlı artış kaydedildi.

İklim ve enerji alanında çalışan düşünce kuruluşu Ember’ın araştırmasına göre söz konusu artış dünyanın elektrik şebekesine bir Hindistan eklenmesiyle eşdeğer.

Buna karşılık elektriğin yüzde 38’i rüzgar, güneş ve diğer temiz kaynaklardan üretildi. İlk kez toplam üretimin yüzde 10’u rüzgar tribünleri ve güneş panellerinden karşılandı.

Rüzgar ve güneş enerjisine en hızlı geçiş Hollanda, Avustralya ve Vietnam’da kaydedildi. Üç ülke, son iki yılda elektrik taleplerinin 10’da 1’ini fosil yakıtlardan yeşil kaynaklara kaydırdı.

Kömür yüzde 9 arttı

Güneş ve rüzgardan enerji üretimindeki artışa rağmen kömür enerjisi de 2021’de kaydadeğer bir artış gösterdi. Artan elektik ihtiyacının çoğu fosil yakıtlarla karşılandı. Kömürden elde edilen elektrik yüzde 9 arttı.