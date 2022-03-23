Kömür sahalarına güneş paneli, 7 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

‘Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli’ raporuna göre Türkiye’de kömürlü termik santrallere kömür sağlayan açık maden ocakları güneş panelleriyle donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

Sivas’ta bir güneş santrali. (Fotoğraf: Barbaros Kayan / Europe Beyond Coal)

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva Derneği için Solar3GW tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de açık madencilik yapılan kömür sahalarında hayata geçirilebilecek güneş enerjisi kurulu gücüne ve elektrik üretim potansiyeline dair bir ön analiz yapıldı.

Rapora göre açık madencilik sahaları, hem kapladıkları alan itibariyle güneş santrali kurulumuna elverişli, hem de trafo merkezleri ve iletim hatlarına halihazırda bağlantılı olmaları bu alanları güneş enerjisi dönüşümünde maliyet bakımından avantajlı kılıyor.

12,4 milyon ton emisyonunun önüne geçilebilir

Rapordan öne çıkan veriler ve öneriler şöyle:

*22 kömürlü termik santrale kömür sağlayan kömür sahalarına 13 bin 189 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali kurulabilir. Bu, Türkiye’nin şu anki güneş kurulu gücünün (7 bin 815 MW) yüzde 170 artması demek.

*Bu kurulu güçten üretilecek 19 bin 079 GWh elektrik, 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

*Yenilenebilir güneş enerjisi sayesinde yıllık 12,4 milyon ton CO2 emisyonunun önüne geçilebilir.

*Bu yüksek güneş potansiyeli değerlendirilirken, madencilikle bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasının mümkün olup olmadığı mevzuata uygun biçimde tespit edilmeli ve yerel halkın mülkiyet hakkı korunarak kararlara katılımı sağlanmalı.

*Türkiye taraf olduğu Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışlarını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine uygun olarak kömürden çıkış stratejisi oluşturmalı, mevcut kömürlü termik santraller için kapanma programı belirlenmeli.

Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’

Kömürlü termik santraller Ege bölgesindeki zeytinlik alanları da tehdit ediyor. Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin veren bir düzenleme getirilmişti. Bu tür faaliyetler ağırlıklı olarak kömürlü santrallerin ihtiyacını karşılamak için yürütülecek.

Bu düzenleme kapsamında ilk talan Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de başlamıştı. İktidara yakın Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji şirketinin, yönetmelik değişikliğine dayanarak İkizköy halkından zeytinliklerini taşımasını istediği bildirilmişti.