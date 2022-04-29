Bir haftada ikinci: Arnavutköy’de rehin tutulan Afganlar kurtarıldı

İstanbul Arnavutköy’de, İtalya’ya götürülme vaadiyle kandırılıp 18 bin lira fidye için sekiz gün boyunca rehin tutulan iki Afgan, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

26 Nisan’da da Taksim Meydanı’nda gezerken kaçırılan dört Nepalli turist, üç gün boyunca zorla tutuldukları Eyüpsultan’da bir evden kurtarılmıştı. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla üç gün boyunca tutan Pakistan uyruklu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin avro istemişti.

Benzer bir olay günler sonra Arnavutköy’de yaşandı.

İHA’nun haberine göre İtalya’ya gitme hayali kuran Afganistanlı Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini götüreceklerini söyleyen Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan isimli iki yabancı uyruklu şahısla 26 Nisan’da anlaştı. Şüpheliler, Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü’yü Arnavutköy’deki bir eve getirip el ve ayaklarını bağladı. Sekiz gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan iki Afgan’ın 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde öldürecekleri tehdidinde bulundu.

El ve ayakları bağlı bir halde rehin tutulan Afgan uyruklu iki kişiden biri, bir yolunu bularak çete üyelerinden birinin telefonunu gizlice alıp Türk komşusuna konum attı ve rehin tutulduklarını bildirdi. Komşu da bunu polise iletti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’ndeki binanın etrafını saran Arnavutköy Emniyeti Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenleyerek rehineleri kurtardı.

El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan iki Afgan, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çete üyesi iki yabancı uyruklu şahıs ise binanın havalandırma boşluğundan kaçsa da kovalamacanın ardından yakalandılar.