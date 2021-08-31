Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir çocuk annesi kadının, aşı olmadığı gerekçesiyle oğlunu görme hakkı elinden alındı

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir mahkemenin hakimi, bir kadının Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle 11 yaşındaki oğlunu görme hakkını elinden aldı.

Cook County’de yaşayan Rebecca Firlit (39) ve yedi yıl önce boşandığı eski eşine ortak velayet hakkı verilmişti. İkili arasında nafaka konusundaki davanın 10 Ağustos’taki duruşmasında hakim James Shapiro, Firlit’e aşı yaptırıp yaptırmadığını sordu. “Hayır” yanıtını alan Shapiro, Firlit’in oğlunu görmesini aşı olana kadar yasakladı.


Firlit’in avukatı Annette Fernholz, eski eşin değil hakimin konuya değinmesinin kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Shapiro, davanın çocuk için ödenecek nafakayla ilgili olduğu, aşı ve Covid-19’la ilgili olmadığı söylendiğinde, “Hakim olan benim ve burada kararları ben veriyorum” dedi.

Geçmişte aşılara karşı bünyesi reaksiyon gösterdiği için doktorunun aşı olmamasını tavsiye ettiğini söyleyen Firlit, duruşma sonrasında oğluyla sadece bir kez telefonda konuşabildiğini belirterek, “Ağlıyor, beni özlüyor, hediyeler yolluyorum” dedi.

Aileleri bölmenin, anne-babalardan çocuklarını almanın yeni bir şey olmadığını söyleyen Firlit, “Maalesef ben de aşı nedeniyle çocuğundan ayrılan bir anne oldum. Sanırım ilk oldum bu alanda” dedi.

Fernholz, temyize başvurup Shapiro’nun kararının iptalini isteyeceklerini söyleyerek, ‘hakimin yetkisini aştığını’ savundu.

Firlit’in eski eşi Matthew Duiwen’in aşılı olduğunu belirten avukatı Jeffrey Leving ise “Biz kararı destekliyoruz” diyerek karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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