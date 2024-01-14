Bir Boeing skandalı daha: Uçak acil iniş yaptı

Japonya’da All Nippon Hava Yolları’na (ANA) ait bir uçak, iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine acil iniş yaptı.

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ANA yetkilisinin açıklamasına göre, kuzeydeki Sapporo’dan güneydeki Toyama’ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak saptandı.

Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen söz konusu çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Kalkış yaptığı kuzeydeki Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı’na inen uçak, bakıma alındı.

59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı.

ABD soruşturma başlatmıştı

ABD Federal Havacılık Dairesi, Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının 5 Ocak tarihli bir uçuşunda kalkıştan sonra parçasının kopmasına ilişkin Boeing hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) da filosundaki beş Boeing 737 MAX 9 tipi uçağını seferden çektiğini duyurmuştu.