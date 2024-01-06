ABD bazı 'Boeing 737 MAX 9' tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurdu

ABD’de bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçakların uçuşları geçici olarak durduruldu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 Max 9 uçağı, kalkışından 35 dakika sonra, bir pencereyi de içinde alan gövde parçasının kopmasının ardından acil iniş yapmıştı.

AA’nın haberine göre ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), paylaştığı açıklamayla bazı ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Uçakların gelecek uçuşlardan önce incelenmesini gerektireceği belirtilen açıklamada, gerekli denetimlerin uçak başına yaklaşık 4 ila 8 saat süreceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın dünya genelinde yaklaşık 171 uçağı etkileyeceği kaydedildi.