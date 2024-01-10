Uçağın parçası kopmuştu: Boeing hatasını kabul etti

Boeing Tepe Yöneticisi Dave Calhoun, uçak panelinin havada patlamasındaki hatasını kabullendi.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 Max 9 uçağı, kalkışından 35 dakika sonra, bir pencereyi de içinde alan gövde parçasının kopmasının ardından acil iniş yapmıştı.

ABD’de bu nedenle ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçakların uçuşları geçici olarak durdurulmuştu.

Türk Hava Yolları da (THY) filosundaki beş ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçağını seferden çektiğini duyurmuştu.

Boeing tarafından yayınlanan açıklamada Calhoun, çalışanlara “Buna öncelikle hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Her adımda yüzde 100 şeffaflıkla yaklaşacağız,” şeklinde konuştu.

Şirketin uçak bölümündeki en üst düzey yetkilisi Stan Deal personelle yapılan toplantıda Boeing’in kalite kontrolleri ve süreçlerine yönelik kontrolleri başlatırken “kazanın gerçek ciddiyetini” kabul ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz cuma günü Alaska Havayolları’na ait 737 MAX 9 uçağı seyir halindeyken kapı tıkacı adı verilen bir panel yerinden çıkarak boş olan bir koltuğun yanında delik açılmasına yol açmıştı. Calhoun’un açıklamaları bu kaza sonrası şirketin hatalarını resmi olarak ilk kabulü oldu.

Calhoun, Endonezya ve Etiyopya’daki ölümcül kazaların yol açtığı tam kapsamlı MAX güvenlik krizinden neredeyse beş yıl sonra, Boeing’in sorunlu küçük uçak ailesi üzerindeki baskısını yeniden alevlendiren kaza nedeniyle “iliklerine kadar sarsıldığını” söyledi.

Boeing tarafından yayınlanan açıklamada Calhoun, çalışanlara “Buna öncelikle hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Her adımda yüzde 100 şeffaflıkla yaklaşacağız,” şeklinde konuştu.

Uçuşları geçici olarak durdurulan uçakları kullanan iki Amerikalı havayolu şirketi olan Alaska Airlines ve United Airlines’ın benzer uçaklarda gevşek parçalar bulması, böyle bir olayın tekrar yaşanabileceği korkusunu artırdı.

Boeing yolcu uçağından düşen parça bir evin bahçesinde bulundu

Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarında gevşek parçalar tespit edildi

‘Kalite kontrol sorunu’

Reuters’e konuşan konuya yakın kaynaklar, salı günü yapılan ayrı bir toplantıda Boeing’in personele bulguların bir “kalite kontrol sorunu” olarak ele alındığını ve Boeing ile gövde tedarikçisi Spirit Aerosystems’de kontrollerin sürdüğünü söylediğini aktardı.

Boeing’in, bu tür sorunların tespit edilmesini sağlamak ve süreçlerde daha geniş kontroller gerçekleştirmek için kendi tesislerine ve tedarikçilerine yazılı emirler gönderdiği belirtildi.

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Alaska Havayolları’nın 1282 sefer sayılı uçuşunda patlayan panel, daha yoğun oturma konfigürasyonlarına sahip havayolları tarafından kullanılan 737 MAX 9 uçaklarındaki isteğe bağlı çıkış kapısının yerini alıyor.

Kaynaklar, Boeing’in benzer kapı tıkacına sahip daha önceki Boeing 737-900ER uçaklarının servis kayıtlarını kontrol ettiğini, ancak hepsinin teslim edildiğinden beri kapsamlı bir bakıma tabi tutulduğunu ve hiçbirinde benzer sorun belirtisi göstermediğini söyledi.