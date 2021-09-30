Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim

Diyarbakır’da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren Süleyman Çetinkaya’nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tetkik yapıldı.

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AA’nın haberine göre Merkez Yenişehir ilçesinde, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti nedeniyle 28 yaşındaki Çetinkaya’ya kan tahlilleri yapıldı, beyin MR’ı çekildi.

Nöroloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir ile görüşen Çetinkaya, mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini, Diyarbakır’da birçok doktora başvurduğunu ancak rahatsızlığına teşhis konamadığını söyledi.

İştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini, bu nedenle bir ayda 15 kilo verdiğini anlatan Çetinkaya, uyumadığını ifade etti.

Prof. Dr. Taşdemir hastanın durumuyla ilgili “Her bulantı, istifra ve hıçkırık mide ve bağırsakla ilgili değil. Bazen beyinle ilgili de olabiliyor. Hastamıza doğru tedaviyi verebilmemiz için laboratuvar sonuçlarını beklemek zorundayız. Sonuçlarına göre gerekli tedaviyi uygulayacağız” dedi.