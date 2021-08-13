Bir ayağını kazada kaybeden Minty yılın kedisi seçildi: Altı yaşındaki çocuğun en büyük destekçisi

Britanya’da, öğrenme güçlüğü bulunan altı yaşındaki bir çocuğun destekçisi olan, bir kazada bir ayağını kaybeden Minty, yılın kedisi seçildi.

Fotoğraf: BBC

Flintshire bölgesinde yaşayan Connor’la özel bir bağ kuran ve ona her alanda yardımcı olan beyaz renkli Minty, ‘Cats Protection’ adlı derneğin verdiği Ulusal Kedi Ödülleri’nde büyük ödülün sahibi oldu.

Connor’un annesi Siobhan, yüzlerce kedinin arasından sıyrılarak birinci olan Minty’nin başarısı için, “Minty’nin ne kadar özel bir kedi olduğu bu ödülle tescillendi. Çok mutluyum. Duyunca havalara uçtum. O, bizim ailemizin çok önemli bir parçası. Onun ve Connor’un kurduğu özel ilişkiye şahit olmak çok güzel” dedi.

Minty’nin, Connor’a merdiven çıkmak dahil günlük yaşamdaki birçok alanda yardımcı olduğunu, onu yatarken sakinleştirip daha rahat uykuya dalmasını sağladığını, yemek saatlerinde eşlik ettiğini anlatan Siobhan şöyle devam etti: “Minty üç ayaklı olmasına rağmen çok gayretli, yılmıyor, enerji dolu. Enerjisi oğluma da yansıyor. İkisi bir arada olduklarında onları tutmak mümkün değil.”

Minty’nin çok zeki bir kedi olduğunu ve her zaman ona güvenebileceklerini vurgulayan Siobhan, onun Connor’un en iyi arkadaşı olduğunun altını çizdi.