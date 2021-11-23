Bir ay öncesine kadar prensesti: Şimdi yaşadığı daireye kağıt havlu alıyor

Aşkı için prenseslikten vazgeçen Mako Komuro, ‘halktan biriyle‘ evlenmesinin ardından yerleştiği New York’ta ilk kez ‘halktan biri gibi‘ görüntülendi.

Fotoğraflar: Daily Mail

Japonya İmparatoru Naruhito’nun yeğeni Prenses Mako, 26 Ekim’de üniversite aşkı Kei Komuro ile evlenmişti.

Ülkede imparatorluk ailesinin bir kadın üyesi ‘halktan biriyle‘ evlenirse statüsünü kaybediyor. Erkek üye için böyle bir durum söz konusu değil.

Mako geleneksel imparatorluk düğün ritüeliyle evlenmedi ve kadınlara aileden ayrılma karşılığı ödenen 150 milyon yeni (12,5 milyon lira) almadı. Böylelikle imparatorluk ailesinde her ikisini de reddeden ilk kadın oldu.

2017’de nişanlanan çiftin evliliği Komuro’nun annesinin finansal sorunlarının ortaya çıkmasıyla ertelenmişti. O dönem medyada yer alan haberlere göre damadın annesi eski nişanlısından borç almış ve geri ödememişti. Çiftin sık sık gündeme gelmesinin Mako’yu travma sonrası stres bozukluğuna sürüklediği yazılmıştı.

Çift evliliklerinin ardından Komuro’nun avukatlık yaptığı ABD’nin New York kentine taşınmıştı.

Mako imparatorluk sarayı sonrası taşındığı, tek yatak odalı dairelerin kiralarının 4500 dolardan başladığı mahalledeki apartman dairesi için alışveriş yaparken görüntülendi.

30 yaşındaki Mako Bed, Bath & Beyond’da alışveriş arabasını giysi askısı, kağıt havlu, düzenleyici sepet gibi halktan birinin ev ihtiyaçlarıyla doldurmuştu.

Günlük kıyafetlerle görüntülenen eski prensesin koruması olmadığı görüldü.