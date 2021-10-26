O artık yalnızca Mako: Aşkı için prenseslikten vazgeçti

Japonya İmparatoru Naruhito’nun yeğeni Prenses Mako sonunda unvanından feragat ederek ‘halktan biri‘ sevgilisiyle evlendi.

Çift evlendikten sonra basının karşısında. Prenses artık Mako Komuro. Fotoğraf: Reuters

Ülkede imparatorluk ailesinin bir kadın üyesi ‘halktan biriyle‘ evlenirse statüsünü kaybediyor. Erkek üye için böyle bir durum söz konusu değil.

Mako ayrıca geleneksel imparatorluk düğün ritüeliyle evlenmedi ve kadınlara aileden ayrılma karşılığı ödenen 150 milyon yeni (12,5 milyon lira) almadı. Böylelikle imparatorluk ailesinde her ikisini de reddeden ilk kadın oldu.

Mako, Kei Komuro’yla üniversitedeyken tanışmış, 2017’de nişanlanan çiftin evliliği Komoru’nıun annesinin finansal sorunlarının ortaya çıkmasıyla ertelenmişti. O dönem medyada yer alan haberlere göre damadın annesi eski nişanlısından borç almış ve geri ödememişti.

Çiftin sık sık gündeme gelmesinin Mako’yu travma sonrası stres bozukluğuna sürüklediği yazılmıştı.

Japonya’nın Meghan ve Harry’si

Yaşadıklarıyla kaçınılmaz olarak İngiliz kraliyet ailesinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle’a benzetilen çiftin hayatlarını Komuro’nun avukatlık yaptığı ABD’de sürdürmesi bekleniyor.

Markle gibi Komuro da Mako ile ilişkisi ortaya çıktığı andan itibaren spot ışıkları hep üzerinde olmuş, hareketleri eleştirilmişti. Son olarak Japonya’ya döndüğünde at kuyruğu saçı tepki çekmişti.

Çiftin bugün gerçekleşen düğünü de protestolara neden oldu.

Mako Komuro eşiyle bir basın toplantısı düzenleyerek evliliğinin neden olduğu rahatsızlık için özür diledi, hala kendisinin destekleyenlere teşekkür etti ve ekledi: “Kei benim için yeri doldurulamaz biri, evlenmemiz şarttı.”