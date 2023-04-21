Bir afiş de Demirtaş’tan: Olmuş mu Mahir?

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada hükümeti eleştiren görseller tasarlayan Mahir Akkoyun’un afişlerine benzer bir afiş hazırladı.
Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medyada paylaşan görsel iletişimci Mahir Akkoyun’un tasarımları büyük ilgi görüyor.
Demirtaş da Twitter hesabından Akkoyun’u etiketleyerek onun tasarımlarına benzer hazırladığı afişi paylaştı.
30 TL’ye kuru soğan alacak parası olmayanlara 1 milyon 200 bin TL’ye ‘sahibinden hiç üretilmemiş’ Togg ‘öneren’ Demirtaş, afişin sonuna “Oy kullanırken aklınızda bulunsun” diye not düştü.