Bir adam neden ayı kostümüyle 644 kilometre yürümeye karar verir?

ABD’de bir adam koca kafalı bir ayı kostümünün içinde Los Angeles’tan San Francisco’ya kadar 644 kilometrelik yolu yürüyor. Neden mi?

Fotoğraflar: Reuters

Bu sorunun yanıtını 33 yaşındaki Jesse Larios’de de yok. ‘Bearsun’ adını verdiği ayı kostümüyle böyle bir yolculuğa çıkmak için nereden ilham aldığını bilmediğini söylüyor.

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Sigorta acentesinde çalışan Larios ani bir kararla, plan yapmadan 12 Nisan’da kendi tasarladığı kostümle yola çıkmış.

İlginç seyahatinin gördüğü ilgiden memnun.

Açtığı kitlesel fonlama sitesi GoFundMe hesabında 10 bin dolarlık bağış amacına daha şimdiden yaklaşmış. 300 kişiden 7 bin 655 dolar toplamış.

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San Francisco’ya vardığında online bir oylama yaparak parayı nereye bağışlayacağına karar vermeyi planlıyor.

Yolda uyumak ve yemek yemek için duruyor. Benzin istasyonlarında ihtiyaç molası veriyor. Günün sonunda ise her neredeye vardıysa orada kostümünün içinde uyuyor.

Yolculuğun tahmin ettiğinden daha uzun sürdüğünü söylese de bunu sorun etmiyor: “Acelem yok.”

Bunun yerine yolculuğun tadını çıkarıyor; manzarayı izliyor, yolda tanıştığı insanlardan ilham alıyor.