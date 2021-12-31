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Yaramazlara biraz batar!

BioNTech’in 5-11 yaş için yan etkileri açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) açıkladığı verilere göre Pfizer/BioNTech aşısı 5-11 yaş aralığında çoğunlukla hafif yan etkilere neden oluyor.

Covid-19 aşılarının yan etkilerine dair verileri toplayan güvenlik izleme sistemi üzerinden 3 Kasım-19 Aralık arasında aşı olanların verileri incelendi. CDC, söz konusu yaş grubundaki çocuklara yaklaşık 8,7 milyon doz aşı uygulandığını belirtti.


Pfizer/BioNTech aşısının 5-15 yaş grubunda kullanımı ekim sonunda onay almıştı. Bu yaş grubu için onaylanan tek aşı.

Veriler, çocuklarda ikinci dozdan sonra aşının vurulduğu yerde ağrının yanısıra halsizlik, baş ağrısı gibi reaksiyonlar görüldüğünü ortaya koydu.

CDC, 11 miyokardit vakası bildirildiğini, yedisinin iyileştiğini ve dördünün rapor hazırlandığı sırada iyileşme aşamasında olduğunu belirtti.

Kalp kası iltihaplanması anlamına gelen miyokardit mRNA aşılarında nadir görülen bir yan etki.

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